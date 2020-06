Fini de débarquer à l'improviste dans un hôtel

Le secteur de l'horeca est suspendu à la décision du Conseil national de sécurité qui devrait évoquer ce mercredi sa réouverture. Un "guide de bonnes pratiques" a été rédigé à l'égard de ce secteur avec une conclusion: le monde de l'horeca ne rouvrira pas comme avant.

La Belgique semble se diriger vers la réouverture de ses bars, restaurants et hôtels. La décision est attendue ce mercredi à l'issue du Conseil national de sécurité.

La semaine dernière, un "guide de bonnes pratiques" a été élaboré sur base d'un projet du Economic Risk Management Group avec la coopération d'experts. Il a aussi été réalisé en concertation avec les partenaires sociaux et le GEES. Une chose semble acquise: on ne retournera pas dans ces établissements comme avant. Et ce, outre la distanciation et les mesures de prévention.

Un hôtel repensé

Dans les hôtels, de la réception à votre chambre, des règles strictes sont imposées. Fini de débarquer à l'improviste. Désormais toute nuitée se réserve. Vos coordonnées seront par ailleurs sauvegardées 14 jours durant pour faciliter tout traçage. Si vous refusez la sauvegarde de vos données, votre réservation sera probablement annulée.

À l'accueil, fini aussi le verre de bienvenue, les journaux, les magazines et autre matériel touristique et promotionnel. En échange, vous bénéficierez d'une énumération complète des mesures de préventions adoptées par l'hôtel: Êtes-vous prêt à entretenir votre chambre pour éviter tout contact avec le personnel? N'utilisez l'ascenseur qu'avec les uniques occupants de votre chambre. Suivez le sens giratoire de circulation dans l'établissement. Votre chambre doit être aérée au moins 1 heure après votre départ....

Les infrastructures tels que les fitness, les saunas et piscines resteront fermées. Exception tout de même pour les salles de réunion, sous réserve de respect de la distanciation et de la ventilation régulière.

Quant à l'entretien des chambres (une personne fixe par étage), une attention particulière sera apportée au nettoyage des interrupteurs, poignées de porte... Dans la salle de bain, des flacons de savon et de shampoing individuels remplaceront les grands contenants. Le personnel devra aussi veiller à aérer la pièce chaque jour, prohibant toute mise en service des chambres dont on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Enfin, les mini-bars resteront vides. Les infrastructures tels que les fitness, les saunas et piscines resteront fermées. Exception tout de même pour les salles de réunion, sous réserve de respect de la distanciation et de la ventilation régulière.

Se restaurer à condition

Autre service d'hôtellerie: la restauration. Comme pour les restaurants, les hôtels peuvent rouvrir leur cuisine. Sachons d'abord que c'est le personnel qui vous invitera à vous installer à une table qu'il aura désignée pour vous. Par ailleurs, tout repas se commande et se prend assis à une table. Pas question de commander au bar.

1 heure Votre chambre doit être aérée au moins 1 heure après votre départ.

Sur votre table, ni sel ni poivre, pas non plus d'huile, de vinaigre ou de sauces. Pour consulter le menu, il n'y aura plus de cartes, mais bien des panneaux au mur, voire des applications à visionner sur smartphone. Enfin, c'est le retour des serviettes et des nappes en papier.

Les buffets sont proscrits. Tout aliment "en vrac" devra être servi par un préposé. La vaisselle en libre-service devra être préemballée ou fournie individuellement. Si vous souhaitez vous isoler, le room-service reste possible. Votre commande ne sera toutefois pas emmenée dans la chambre, tout au plus déposée devant la porte. Enfin, si une fin de soirée au bar de l'hôtel vous tente, sachez que ce sera assis à une table. Et que ce soit pour les restaurants ou les bars, la fermeture est fixée à minuit.

Personnel masqué

Pour les gérants d'hôtel, la réouverture ne se fera pas non plus sur un claquement de doigts. Un nettoyage en profondeur est demandé dans toutes les zones où circulent le personnel et les clients. Un coordinateur Covid-19 en charge du respect des mesures de prévention sera nommé.

Si rien n'est précisé concernant l'obligation du port du masque pour les clients, le personnel devra, lui, être masqué et disposer de gel. Il est aussi recommandé que chaque personne utilise son propre matériel autant que possible: cela va du stylo et clavier aux ustensiles de cuisine.