Flexibilité, communauté et souplesse, les maîtres mots pour un télétravail réussi

Flexibilité et communauté

D'après Françoise Boulanger, une consultante spécialiste du télétravail pour SD Worx, " la définition du télétravail est un travail où ni le lieu ni le temps n’ont d’importance. Le maître mot est la flexibilité pour le travailleur ". Elle ajoute ensuite: "Le télétravail ne peut fonctionner que si le travailleur effectue ses tâches en toute confiance et de manière transparente. Le bon déroulement du télétravail dépendra du respect des objectifs fixés par l’employeur et de la disponibilité, même à distance, de l’employé."

Mais la flexibilité totale est-elle possible lorsqu'une entreprise au complet se retrouve contrainte au travail à domicile? Pour Laurent Taskin, professeur à la Louvain School of Management (UCLouvain), plusieurs recommandations s'ajoutent à cette notion, contexte exceptionnel oblige. Aussi, pour "réussir son travail à distance", il faut, selon lui, que les employés "déterminent des horaires précis et un espace de travail identifié et qu'ils prévoient du temps afin de prendre l’air, de se changer les idées, tout en maintenant un certain lien social avec leurs collègues et leurs supérieurs hiérarchiques."