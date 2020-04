Fonds de relance: les Vingt-Sept débattent, mais ne négocient pas

Il est entendu que le Conseil européen ne répondra pas ce jeudi à la question centrale qui se pose à lui: comment financer la relance de l’Europe? Emprunts communs, subsides, prêts, à qui, comment, pour combien de temps... Les Vingt-Sept sont divisés sur l’approche à adopter et leur quatrième réunion par visioconférence de crise en six semaines doit avant tout servir à chercher le ton de la conciliation.

Contrairement à l’usage, ce Conseil, qui a démarré ce jour à 15h, ne devrait pas aboutir à des conclusions écrites . Son président Charles Michel enverra en son nom propre une demande formelle à la Commission pour qu’elle présente une proposition sur la manière de financer une relance économique de l’Union qui soit la plus "symétrique" possible.

Un plan de [2.000] milliards

La Commission n'avait pas à attendre cette demande pour se mettre au travail - elle dispose du droit d'initiative législative - et elle y travaille. On s’attend à ce qu’elle présente, avant la fin du mois, une "proposition intégrée" pour la relance, qui combinerait une nouvelle épure de budget septennal (cadre financier pluriannuel, CFP) et un plan de relance.