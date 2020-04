François Burhin, directeur général d'EpiCura: "Il faut challenger le système de répartition des patients"

Que se passe-t-il dans nos hôpitaux, au-delà du froid constat dressé par les statistiques quotidiennes? Afin de le savoir, et de le raconter, L'Echo a fait appel aux soignants et gestionnaires de première ligne. Infirmier, infirmière, médecin ou patron d'hôpital: nous publierons durant les semaines qui viennent des témoignages de l'intérieur. Dans ce quinzième épisode, François Burhin nous parle du système de régulation des patients, mais aussi de ses failles.

Vendredi 13 mars, le groupe hospitalier EpiCura, qui totalise quelque 800 lits, mettait en place sa première unité de soins consacrée spécifiquement aux patients Covid-19. À peine trois jours plus tard, elle était remplie . Au cœur d'un foyer épidémique , les établissements de ce groupe hennuyer ont été mis à rude épreuve. "Pendant les 15 premiers jours, on a vraiment pris l'épidémie de plein fouet, un petit peu comme un boxeur sur un ring qui prend les coups dans les premiers rounds", explique son directeur général, François Burhin.

Fontaine à champagne

Le 15 mars, EpiCura comptait dans ses murs pas moins de 31% des patients du Hainaut et 19% de ceux de l'ensemble de la Wallonie, soit une proportion bien supérieure à son poids dans le paysage hospitalier. Aux alentours du 20 avril, ces pourcentages étaient retombés aux alentours de 15% pour le Hainaut et 7% pour la Région wallonne.

Un modèle à challenger

D'après lui, il conviendra de challenger en profondeur le système de répartition des patients une fois la crise maîtrisée. "C'est un modèle qui convient en cas de catastrophe, comme un accident de train par exemple." Face à la pandémie par contre, il n'était pas adapté et "on a resservi tout le temps les mêmes hôpitaux".

"Alors que nous étions déjà plein à EpiCura, on recevait encore des ambulances", regrette François Burhin. "Le modèle du 112 veut qu'une ambulance conduise toujours les patients aux urgences les plus proches. Et puis, si l'hôpital est plein, il doit s'occuper d'un transfert secondaire à sa charge: donc, commander une ambulance, remettre le patient dedans avec un de ses médecins et enfin trouver un hôpital prêt à le recevoir. Vous imaginez la complexité? Ça ne marche pas."