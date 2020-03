Françoise Chombar et Bernard Delvaux: "Nous avons davantage besoin d'une nouvelle culture que d'une énième réforme de l'Etat"

Bernard Delvaux: Les projets doivent être très concrets: énergie et mobilité du futur, vieillissement de la population, amélioration des performances du pays grâce à une meilleure compétitivité. Mettons quatre ou cinq de ces projets en chantier et nous y arriverons, comme Kennedy dans les années ’60. Dans mon entreprise, si je ne parle que des problèmes, plus personne ne m’écoutera dans six mois. Mais si je dis: regardez, nous avons un problème, mais nous avons un formidable avenir devant nous si nous trouvons une solution, les gens écouteront et se couperont en quatre. Il faut que le monde politique se concentre uniquement sur ces ‘moonshots’ et sur ces objectifs. Pour leur mise en œuvre, il faut donner plus de poids à l’administration.