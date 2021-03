Frank Vandenbroucke: "Nous devons être beaucoup plus prudents"

Davantage d'infections et d'hospitalisations

"Nous devons être beaucoup plus prudents aujourd'hui", dit-il, inquiet des chiffres. Entre le 6 et le 12 mars, 2.844 nouvelles infections ont été enregistrées en moyenne chaque jour, une augmentation de 21%. Une moyenne de 167 personnes ont été admises à l 'hôpital pour un Covid entre le 9 et le 15 mars, soit une hausse de 14%. Le taux de positivité augmente légèrement, à 6,6% et le taux de reproduction du coronavirus s'établit en légère hausse à 1,11. Pour le ministre, il faut donc "remettre certaines règles à l'agenda et les suivre".