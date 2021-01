Frank Vandenbroucke: "Testons les profs chaque semaine"

Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke soutient le "testing répétitif des enseignants, par exemple avec des tests salivaires". Reste à organiser la concertation entre Régions et la logistique.

"Il faut tenir les écoles ouvertes, mais développer des stratégies de testing plus assertives", lançait, ce vendredi matin, Frank Vandenbroucke sur Bel RTL. Actuellement, les stratégies de testing diffèrent au nord et au sud du pays: la Flandre a instauré des tests rapides dans ses écoles tandis que la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) utilise les tests PCR, plus fiables, mais dont les résultats se font attendre plusieurs jours.