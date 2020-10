Frank Vandenbroucke appelle à la solidarité face aux nouvelles hospitalisations

Le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) et son ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (sp.a) ont été longuement interrogés à la Chambre par les députés sur les mesures destinées à ralentir la propagation du coronavirus (Covid-19) prises mardi par le comité de concertation. Plusieurs députés ont également dénoncé les propos du bourgmestre d'Alost Christoph d'Haese (N-VA), qui affirmait que les hôpitaux alostois n'accueilleraient plus de patients bruxellois .

"Nous constatons une flambée des contaminations aux quatre coins du pays. On ne peut pas dire qu'il existe des endroits qui ne sont pas infectés", a répondu Alexander De Croo. "J'ai pleinement conscience que nous demandons beaucoup de choses. Nous savons que les gens en ont assez. Mais on insiste, car c'est la seule manière de protéger les personnes les plus vulnérables. Nous avons tous vu des images de terrasses bondées. Je ne suis pas là pour montrer du doigt, c'est parfaitement humain, mais on ne peut pas se le permettre. C'est trop dangereux", a justifié Alexander De Croo à propos de la fermeture décrétée à 23 heures dans l'horeca.