Frank Vandenbroucke prépare un plan pour la vaccination des soignants

Le consensus autour d'une vaccination uniquement sur base volontaire s'est fissuré ces dernières semaines. Il semble qu'un taux de vaccination de 85 à 90% soit nécessaire pour arriver à une immunité de groupe. 43% de la population est déjà pleinement vaccinée. Même si les deuxièmes doses vont s'injecter en masse durant ces deux mois, et que les 12-15 ans peuvent désormais prétendre eux aussi, à leur piqûre de protection, ce seuil idéal semble difficile à atteindre sans bouger les lignes .

Sur la table des ministres de la Santé

Des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour forcer la vaccination du personnel soignant chez nous aussi, puisqu'ils sont en contact avec les plus fragiles face au SARS-CoV-2.