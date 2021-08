Frank Vandenbroucke veut rendre obligatoire la vaccination pour le personnel soignant

Jusqu'ici, il espérait persuader sur base volontaire les infirmiers, les aides soignants, les kinésithérapeutes, les ambulanciers ou encore les médecins . Mais les taux de vaccination dans ce public ne progressent presque plus. "Je proposerai expressément au gouvernement fédéral et aux collègues des Régions que nous rendions la vaccination obligatoire pour les personnes actives dans le secteur des soins", a-t-il expliqué dans l'émission Terzake (VRT).

En attente d'avis

La Flandre en tête

En juillet, l'Académie royale de médecine de Belgique (ARMB) et la Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) avaient déjà recommandé une vaccination anticovid obligatoire pour les professionnels soignants et non soignants des hôpitaux, des cliniques et des institutions de soins, ainsi que pour les médecins, autres professionnels et bénévoles actifs dans la santé.