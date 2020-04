Gare aux abus concernant votre droit au salaire garanti

Or, si un employé se retrouve en incapacité de travail, son salaire est garanti, à la charge de son employeur, pendant les 30 premiers jours de son incapacité. Si son incapacité de travail se prolonge au-delà de cette période, c’est sa mutuelle qui prendra alors le relais pour lui verser des indemnités.

Cependant, si un travailleur se retrouve en incapacité de travail pendant une période de chômage temporaire pour force majeure, alors, il devra directement prendre contact avec sa mutualité pour qu’elle prenne le relais pour le versement d’une allocation (en lieu et place de l’Onem).

Quid pour ceux qui seront au chômage temporaire à temps partiel? "Dans ce cas, la mutuelle prendra en charge uniquement les jours pour lesquels il y a de l’incapacité et du chômage qui ont été déclarés ", d’après les explications de Catherine Legardien, Legal Expert chez Partena Professional.

"Si un employeur met en place le chômage uniquement le mercredi et le lundi, alors dans ce cas, pour les jours de maladie qui coïncident avec le mercredi et le lundi, la mutuelle paiera une allocation. Pour les jours qui ne sont pas déclarés en chômage temporaire (le mardi, le jeudi et le vendredi), c'est le salaire garanti de l’employeur qui interviendra."