Gérer la crise sanitaire avec la loi pandémie, ça change quoi?...

Depuis peu, les contaminations et hospitalisations pour covid sont reparties à la hausse et les mesures actuelles, pourtant gratinées d'un taux de vaccination de 86% pour les adultes, ne suffisent pas pour contenir l'avancée du virus.

Retour du dossier au Fédéral

En Flandre , où l'obligation du port du masque a été limitée et le Covid Safe Ticket réservé aux grands événements, on ne s'est guère bougé.

L'épidémie progresse aussi à Bruxelles et en Wallonie, où les règles sont pourtant plus strictes. Et voilà le Fédéral, inquiet, qui veut reprendre la main. Le système des arrêtés ministériels employé pendant un an et demi ne peut plus être utilisé. Le gouvernement Vivaldi doit désormais activer cette fameuse loi pandémie. Ce qui nécessite plusieurs étapes.