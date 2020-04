Google résiste (très bien) à la crise du coronavirus

Alphabet , la maison-mère de Google, a réalisé un bénéfice net de plus de 6,8 milliards de dollars au premier trimestre, contre un peu moins de 6,7 milliards il y a un an, signe que l'impact de la crise économique ne se fait pas sentir pour l'instant pour le géant de la publicité sur internet.

Son chiffre d'affaires a progressé de 13% à 41,2 milliards de dollars, et ses résultats, meilleurs qu'espéré dans un contexte d'assèchement des budgets des annonceurs, lui valaient une hausse de 3% de son titre à Wall Street lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse.

YouTube se portait particulièrement bien avec plus de 4 milliards de dollars de recettes publicitaires ce trimestre, soit un bond de 30% en un an. Comme la plupart des services de divertissement et d'information, la plateforme vidéo a vu ses compteurs exploser ces derniers mois à la faveur du "Grand confinement".