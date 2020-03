Grand flou sur les dividendes des entreprises soutenues par l'État...

Les entreprises frappées par la crise du Covid-19 et appelées à bénéficier du soutien de l'État devront-elles continuer à verser des dividendes à leurs actionnaires? La question n'est pas tranchée en Belgique et fait l'objet de désaccords profonds.

Les États européens ont sorti à peu près le même arsenal de mesures pour soutenir le monde économique, lui permettre de passer le cap de la crise Covid-19 et l'aider à se redresser une fois l'épidémie terminée. Il s'agit grosso modo de garanties publiques sur les emprunts et de reports de charges telles que cotisations sociales et TVA.