Guide de survie dans votre bulle de cinq personnes

Comment ça marche?

Mon mari a encore ses parents, moi aussi, et notre fille n’habite plus chez nous. À part eux, pouvons-nous recevoir d’autres personnes? Des amis? Non, vous ne pouvez pas recevoir d'autres personnes chez vous.

Est-il possible d’avoir des contacts avec d’autres personnes que les cinq membres de ma bulle?

Oui, mais en respectant les règles. Les rassemblements non encadrés, comme les réunions de famille ou entre amis sont possibles, mais limités à un maximum de 10 personnes, avec le respect de la distanciation sociale. Autant privilégier ce genre de rencontre à l’extérieur, le temps d’une balade par exemple. Ou d’un pique-nique. Le port du masque est évidemment conseillé et n’oubliez pas les règles d’hygiène: on se lave les mains très régulièrement, on ne pioche pas dans un plat de chips commun, on éternue dans son coude, on ne goûte pas le cocktail du voisin…