Guy Laliberté, le cracheur de feu veut sauver son cirque

Poker perdant

Féru de poker, Guy Laliberté a organisé en 2011 à Las Vegas le tournoi le plus cher du monde. Mais il détient aussi un autre record, beaucoup moins glorieux, celui du plus gros perdant de l'histoire de ce jeu de cartes. Selon le site de poker HighStakesDB, le milliardaire canadien aurait perdu entre 2006 et 2012 plus de 31 millions de dollars au poker en ligne.