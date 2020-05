Héritage: la Flandre assouplit le calcul de valorisation des actions

En matière de droits de succession, "la Région compétente est celle où le défunt était domicilié (fiscalement) au moment de son décès. S'il a déménagé au cours des 5 années précédant son décès, la Région compétente sera celle où il a été domicilié le plus longtemps durant cette période", rappelle Me Grégory Homans (De Keyser & Associés).

Valeur qui change tous les jours

Les héritiers doivent soumettre une déclaration de succession dans les quatre mois suivant le décès. En raison du coronavirus, ce délai a été prolongé (de 2 mois en Flandre, de 4 mois à Bruxelles et en Wallonie). La déclaration doit préciser la valeur des biens mobiliers et immobiliers pour permettre le calcul des droits de succession. Or, la valeur des biens mobiliers, dont font partie les titres cotés, les actions ou les fonds, change tous les jours. Les héritiers peuvent choisir le cours de clôture à la date du décès, celui d’un mois ou de deux mois après le décès.

Pour tenir compte de la situation, le fisc flamand autorise temporairement à opter pour la valeur des titres 3 mois après le décès. Pour un décès entre le 13 novembre 2019 et le 30 septembre 2020, les héritiers ont le choix entre le jour du décès, ou ce jour-là un mois plus tard, deux mois plus tard ou trois mois plus tard. La même date doit être choisie pour tous les titres!