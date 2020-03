Heures d'ouverture des magasins alimentaires: Sophie Wilmès calme le jeu

Les syndicats voient cependant dans cet arrêté une "provocation" à l'encontre de travailleurs débordés et exposés aux contacts avec les clients. "Les organisations patronales ont dit n'avoir pas vraiment l'intention d'utiliser cette mesure, donc on se demande pourquoi on l'a prise. C'est une mesure que personne ne veut", a lancé mercredi matin Robert Vertenueil, le président de la FGTB, sur La Première.