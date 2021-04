Horeca, culture: voici le programme du Codeco de vendredi

Ce mercredi, un kern prépare le comité de concertation de vendredi. Entre les secteurs (horeca, culture, événementiel), les ministres et les experts, les débats sont très houleux.

Ce mercredi, un conseil des ministres restreint se tient pour préparer le prochain Comité de concertation (Codeco) de vendredi. Le programme des discussions est touffu et les décisions dessineront le printemps et l'été des Belges.

Vendredi, les représentants du fédéral et des entités fédérées devront entériner la reprise, sur un mode normal, des commerces dits non essentiels, actuellement ouverts uniquement sur rendez-vous, ce 26 avril. Ils devront aussi donner l'autorisation de la reprise des métiers de contact. Il n'y a guère de doute, ces secteurs-là devraient bien voir le feu passer au vert après une "pause" de quatre semaines.

Heure de fermeture

Les autres dossiers sont par contre beaucoup plus complexes. Il y a d'abord celui de l'horeca, où les restaurants, bars et cafés sont fermés depuis octobre de l'année passée. Le secteur a préparé sa ligne de conduite pour la réouverture des terrasses, envisagée pour le 8 mai, et l'a soumise aux ministres et experts. On sait déjà qu'il y a des divergences, de nombreux points restent à trancher. Notamment la question de l'heure de fermeture des établissements. La réponse se trouvera entre 20h - horaire proposé par les experts, mais refusé par les trois fédérations horeca qui voient mal comment plier un service du soir en si peu de temps et assurer la rentabilité - et 23h, le temps de laisser les clients rentrer chez eux à temps avant l'interdiction de rassemblement à plus de trois personnes qui prendra cours à minuit.

6 personnes Les fédérations horeca proposent le nombre de six personnes par table en terrasse.

On sait aussi que l'accessibilité aux sanitaires fait débat. Pour le nombre de personnes à table, le secteur propose six convives, sans obligation d'appartenance à un même foyer, ce qui serait impossible à contrôler. La quantité de tables par terrasse, ainsi que la définition même d'une terrasse et de ses accommodements (tonnelle, etc.) devront aussi être décidées en Codeco.

Le déconfinement de la culture et de l'événementiel

L'autre gros morceau du Codeco sera le déconfinement progressif des secteurs culturel et événementiel. Ceux-ci ont préparé un programme mais celui-ci sera visiblement soumis à d'importants ajustements, si l'on en croit la ministre francophone de la Culture.

"Je suis inquiète des retours que j'ai des réunions préparatoires. La proposition sur la table ne sera pas retenue." Bénédicte Linard Ministre de la Culture (Ecolo)

Bénédicte Linard (Ecolo), s'est dite "inquiète" ce mardi: le Codeco de vendredi n'approuverait que des mesures "en deçà" des propositions avancées par les secteurs culturel et événementiel. "Je suis inquiète des retours que j'ai des réunions préparatoires (au Codeco de vendredi). La proposition sur la table ne sera pas retenue."