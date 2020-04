Horizon dégagé pour les assemblées générales à distance

L’horizon se dégage pour les assemblées générales (AG) des actionnaires: elles pourront se tenir par vidéoconférence, par écrit, ou être reportées jusqu’à 10 semaines au-delà du 30 juin. Et ce, même si les statuts de la société ne le prévoyaient pas. Le vice-Premier ministre et ministre de la Justice Koen Geens a soumis au gouvernement un projet d’arrêté royal de pouvoirs spéciaux qui donne cette latitude aux sociétés. Le texte a été approuvé et publié au Moniteur ce jeudi. Il est immédiatement entré en vigueur et a même une portée rétroactive, puisque la mesure "s’applique du 10 mars au 3 mai 2020".