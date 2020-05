Humilité, transparence et agilité, les vertus cardinales du leadership… en tout temps

Dans la gestion actuelle de la crise du Covid-19, nos gouvernants n'appliquent que trop partiellement le triptyque du leadership moderne: humilité, transparence et agilité. C'est pourtant l'occasion de parfaire ces qualités. Elles seront plus que jamais nécessaires dans l'environnement changeant qui nous attend.

"Tout est progressif. Nous savons que nous ferons des erreurs. Mais l’urgence nous impose de décider". Une chose est sûre, rien n’est sûr. Tel était le ton du gouvernement fédéral, lors de la dernière conférence de presse du Conseil national de sécurité, présidé par la Première ministre, Sophie Wilmès. Une théorie du management indique que les meilleurs gestionnaires sont les gestionnaires les plus humbles. En période de crise, l’humilité serait même la qualité de leadership la plus prisée.

En reconnaissant son manque contrôle sur les événements extérieurs, le leader humble se garde la possibilité d’adapter son point de vue initial sans saper son autorité ni sa légitimité. Pour ce faire, plusieurs conditions doivent toutefois être remplies.

La première d’entre elles: il convient d’assurer une transparence sans faille de l’information. Pas de petit jeu. Pas d’impression de petits calculs. La transparence gagne l’adhésion d’un groupe, ou d’une population. Elle limite la course aux fantasmes et théories complotistes de tous ordres, susceptibles de briser la confiance et tout effort de mobilisation.

Deuxième condition indispensable: associer cette faculté d’adaptation à une capacité d’action rapide et efficace. La confiance se gagne peut-être sur la transparence, mais elle ne se confirme qu’en engrangeant des résultats à court terme. Grands ou petits. Une fois les décisions prises, les yeux se rivent sur le cap à atteindre. Les petites habitudes, les rivalités entre départements, les préoccupations secondaires ne peuvent entraver l’action et la réalisation des objectifs fixés et validés. Les obstacles sont contournés ou ignorés sur la base d’un ordre des priorités clair. En d’autres termes, le leadership doit s’appuyer sur une organisation agile.

Vue en plein écran ©doc

Le triptyque humilité - transparence - agilité n’est pas une nouveauté dans l’univers du management. L’humilité délimite le socle des valeurs. La transparence précise les principes de la méthode. L’agilité se réfère à l’indispensable qualité de l’exécution. Il est le modèle le plus approprié pour naviguer en temps d’incertitude. La crise actuelle est bien sûr bien plus aiguë que n’importe quelle expérience récente. Elle impose aux dirigeants un apprentissage express du modèle de gestion de l’imprévisibilité. Aux dirigeants, mais aussi à la population.

Car si l’humilité s’impose aux leaders, le groupe qu’ils guident doit également la comprendre, a fortiori quand ce dernier a trop longtemps été habitué à écouter des meneurs omniscients et se prétendant infaillibles. Ainsi, l’empathie doit aller dans les deux sens. Les remontées doivent être constructives et réalisées en bonne compréhension des objectifs collectifs visés, pour autant qu’ils aient bien été identifiés et communiqués. Le leadership moderne se rapproche en cela du modèle du sélectionneur sportif.

Pour souder le groupe, l’entraîneur est tenu de communiquer énormément avec son équipe, d’expliquer son projet et ses intentions. L’entraîneur ne doit pas chercher pas à imposer ses vues. Il doit chercher à convaincre. En échange, les joueurs s’alignent sur la vision et se montrent solidaires. Ils acceptent la possibilité d’erreurs et l’éventuelle adaptation de la tactique, quitte à prendre le contre-pied des consignes dispensées au début du match. Si tout est contesté en permanence, les professionnels des sports d’équipe le savent, les résultats se raréfient ou se tarissent.

Sommes-nous dans cette situation depuis six semaines dans le cadre de la gestion de la crise Covid-19, en Belgique? En partie. Quand les postures d’humilité sont présentes, elles inspirent le respect. Il suffit de voir la docilité des représentants des entités fédérées lors des points presse du Conseil national de sécurité.

Par contre, la confiance s’érode quand la transparence s’étiole, même lorsque c’est par maladresse ou inexpérience. Quant à l’agilité, que ce soit pour l’agrément de certains tests et matériels, ou pour l’octroi des aides économiques en Wallonie, notamment, on voit que les jambes sont encore très raides.

L’organisation ouverte, l’esprit de collaboration, les méthodes et les comportements qui nous permettent aujourd’hui de sortir de la crise sont les mêmes qui pourront nous permettre demain de naviguer de façon sereine dans cet environnement changeant.

Il ne faudrait pas croire que l’intense et traumatisant épisode actuel sera rangé de sitôt dans nos subconscients. Il serait d’ailleurs dommage de tourner la page de ces apprentissages forcés et douloureux pour retourner aux attitudes et habitudes du passé.

Nos sociétés et nos économies sont entrées dans des temps d’incertitude et d’imprévisibilité constants. L’évolution technologique bouleverse en permanence les certitudes acquises. Toute planification stratégique peut demain être battue en brèche par l’émergence d’une start-up rasant en deux ans ce qu’une grande entreprise a parfois mis 80 ans à bâtir.