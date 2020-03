ING s'attend à une récession en Belgique

Rome a décidé de mettre l’Italie sous cloche pour lutter contre la propagation du coronavirus. Cette décision pousse l’économie italienne au fond du gouffre et l’économie belge en sentira aussi les effets étant donné que l’Italie est notre sixième marché d’exportation. Au cours des 11 premiers mois de 2019, notre pays a exporté pour 18,4 milliards d’euros de marchandises vers l’Italie. Et de plus en plus d’événements sont annulés dans notre pays.