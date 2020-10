Il devient difficile d'échapper au reconfinement pour la fin de la semaine

Un comité de concertation aura lieu vendredi. Si les chiffres des hospitalisations pour le Covid ne s'apaisent pas, le reconfinement sera la dernière arme qui pourrait éviter la saturation des services de soins intensifs.

"Il faudra décider d’ici ce week-end si l’on doit passer en confinement total", disait lundi soir, sur la RTBF, Yves Van Laethem, le porte-parole du Centre de crise. Pourtant, le Fédéral avait décidé de nouvelles mesures vendredi passé, la Wallonie et Bruxelles avaient décidé d'appliquer des règles encore plus sévères. Et on sait que les Belges en ont marre de ces changements incessants. De plus, il faut environ deux semaines d'attente pour ressentir les premiers effets de telles décisions. Alors, pourquoi faudrait-il déjà ajouter une nouvelle couche de restrictions?

Parce que la vitesse d'augmentation des hospitalisations est telle qu'on pourrait atteindre le seuil des 2000 lits de soins intensifs occupés par des patients Covid vers le 10-12 novembre, selon les modèles. "La courbe ne fléchit pas, constate Yves Van Laethem, et cela me fait dire qu'on doit décider en fin de semaine de mettre quelque chose en application rapidement." Tous les regards se tournent vers le prochain comité de concertation, qui aura lieu ce vendredi.

Moins de décès, mais...

Les chiffres grimpent. Petites comparaisons utiles: il y avait eu 629 hospitalisations notifiées sur la journée du 28 mars, un pic. Ce 23 octobre, il y en a eu 590. Ou encore: 5.759 patients Covid au total étaient hospitalisés le 6 avril dernier, et il y en avait 5.260 ce 26 octobre. Pourtant, cela choque moins qu'en mars parce que le nombre de décès est bien moins important, grâce aux traitements plus ciblés et à une prise en charge plus précoce des malades."On ne connaîtra pas l'amoncellement de décès comme au printemps. En tout cas pas... tant que le système de santé fonctionne", précise Yves Van Laethem.

Le reconfinement, la dernière solution

C'est bien cette saturation qu'il faut éviter et dans cette optique, le reconfinement semble actuellement la meilleure arme, sauf si la courbe des hospitalisations diminue significativement ces prochains jours. Mais Yves Van Laethem ne croit plus guère à un "miracle de Toussaint". "On est à l'extrême limite du tournant, il faut freiner très fort. Et si on prend une décision, il faut la faire appliquer dans les 24 heures, ne pas perdre plusieurs jours pendant lesquels le virus, lui, continue son chemin."

Le problème des mesures actuelles (couvre-feu, fermeture de lieux fréquentés, etc.), c'est qu'elles sont tombées tard au regard de la vitesse d'évolution des chiffres et par rapport au temps d'incubation puis de développement de symptômes exigeant une hospitalisation - une quinzaine de jours en tout. "Si rien ne bouge rapidement dans les chiffres, il faut beaucoup de courage... ou d'inconscience pour continuer à parier sur les jours suivants", glisse Yves Van Laethem.

Quel type de reconfinement?

Si reconfinement il y a en cette fin de semaine, qu'est-ce qui attend les Belges, cette fois-ci? Les écoles resteront probablement ouvertes pour les maternelles et primaires. "Mais ne comptez plus aller acheter une jupe ou un lave-vaisselle! Ce serait sans doute un confinement proche du précédent, mais avec quelques accommodements", envisage le porte-parole de la lutte contre le Covid.

Vue en plein écran Si la Belgique se reconfine, "ne comptez plus aller acheter une jupe ou un lave-vaisselle!", lance Yves Van Laethem. ©BELGA