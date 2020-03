Il faudra en faire davantage

Et en Belgique? À ce stade, le "bazooka" belge est plutôt un gros pétard. Qu'on ne s'y méprenne: les différents gouvernements du pays se mobilisent: l'extension du chômage temporaire et du droit passerelle pour les indépendants, des dispenses de cotisations, des délais de paiement, des crédits assouplis, des garanties bancaires, etc. Toutes ces décisions vont dans la bonne direction. Mais il faudra en faire plus – beaucoup plus – pour amortir le choc.