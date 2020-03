"Il faut interrompre toute activité économique qui n'est pas strictement nécessaire"

Le nombre d'hospitalisations continue à grimper, mais la situation reste sous contrôle dans les hôpitaux, assure le SPF Santé publique. Même si les chiffres en temps réel tardent à suivre. En attendant, la théorie de la contamination par aérosol vient semer le doute quant à l'efficacité de la distanciation sociale. Et donc des mesures de confinement actuelles.

On le sait. Un des principaux critères permettant de savoir si la Belgique fait face à l'épidémie de coronavirus, c'est la santé de son système hospitalier. Le défi étant d'éviter que celui-ci ne soit débordé; si cette digue-là saute, cela aura inévitablement des répercussions sur la qualité des soins et le taux de mortalité.

1.500 lits en soins intensifs . En temps normal, la Belgique compte quelque 1.500 lits de soins intensifs pour adultes; on arrive à 1.900 en comptant également ceux des services de pédiatrie et de néonatalité. Un effectif que peuvent venir renforcer quelques lits des salles de réveil de blocs opératoires. Mais en ces temps de crise et puisque le plan d'urgence a été déclenché, la différence entre un lit "normal", aigu, et un lit intensif se fait plus floue.

Quelles sont donc les nouvelles du front hospitalier? La communication du Centre de crise constitue un premier baromètre. Le 17 mars, mardi donc, la Belgique comptait 243 cas avérés de coronavirus supplémentaires, portant le total officiel à 1.486 – sur les 18.360 tests effectués –, et déplorait 14 décès. Du côté des hospitalisations, ce mardi voyait 31 personnes sortir de l'hôpital, mais 135 patients y rentrer. Portant à 496 le nombre de personnes hospitalisées, parmi lesquelles 100 en soins intensifs, dont 66 sous assistance respiratoire. Une évolution qui colle aux prévisions du SPF Santé, qui se veut rassurant: la Belgique dispose de capacités suffisantes pour affronter les jours qui viennent.

Par contre, là où le bât blesse, c'est qu'il n'est pas permis, en se basant sur cette communication, de savoir combien de lits en soins intensifs sont réellement disponibles pour le Covid-19. En sachant que le stock initial, pour les adultes, tourne autour des 1.500. Ces données existent, mais avant de les livrer sur la place publique, il faut que Sciensano et le SPF Santé publique se coordonnent, alors que les équipes sont débordées. Une solution pourrait voir le jour la semaine prochaine.

Combien de lits disponibles?

En attendant, on peut déjà glisser ceci. À partir des données remplies par les hôpitaux eux-mêmes sur la plateforme ICMS – pour incident & crisis management system – créée au lendemain des attentats, il est permis de se faire une première idée. Le 17 mars, 576 lits de soins intensifs étaient déclarés disponibles. Ce qui signifie un taux d'occupation compris entre 60% et 70%? Du tout. Déjà, parce qu'environ 23% des sites hospitaliers n'avaient pas encore introduit leurs données – et donc leurs lits.

70% - 80% des lits intensifs belges affectés au coronavirus Pour Philippe Leroy, directeur du CHU Saint-Pierre, entre 70% et 80% de la capacité belge en lits de soins intensifs pourront être libérés pour le coronavirus.

Et puis, il ne faut pas oublier que les hôpitaux pratiquent une gestion dynamique. Même si le plan d'urgence a été activé, des lits, cela ne se vide pas en un claquement de doigts. "Les patients opérés la semaine dernière commencent à sortir, témoigne Philippe Leroy, directeur général du CHU Saint-Pierre. Les lits se libèrent au fur et à mesure. Il restera une partie incompressible, devant être consacrée aux très grosses urgences, ce qui devrait laisser entre 70% et 80% de tous les lits intensifs pour le Covid-19." En sachant que le contingent va s'étoffer. "Au CHU, nous avons 5 patients atteints du coronavirus aux soins intensifs, qui comptent 30 lits. Mais nous sommes en train de passer à 45. Nous sommes donc loin d'une saturation."

Au SPF Santé, on table sur une hausse du nombre de cas et d'hospitalisations dans les jours qui viennent, tout en espérant une stabilisation, voire une légère baisse, d'ici ce week-end ou le début de la semaine qui vient. Le temps que les mesures gouvernementales fassent leur effet.

Distanciation sociale vs aérosol

Reste à savoir si ce confinement à la belge s'avérera efficace. À ce sujet, une étude publiée mardi dans le New England Journal of Medicine sème le doute. On y lit, même si certaines conclusions ont été contestées, que le coronavirus nouveau pourrait survivre plusieurs heures en dehors du corps humain, notamment dans l'air. Il est ici question de contamination par aérosol, qui remettrait en cause l'efficacité de la distanciation sociale. "Vous voyez la buée formée par quelqu'un qui respire lorsqu'il fait froid? interroge Marc Wathelet. L'aérosol, c'est cela. Autant de gouttelettes qui restent en suspension, et dont la durée de vie dépend de la taille et de l'environnement, confiné ou non – en fonction, cela se comptera en secondes ou en minutes."

C'est pourquoi les mesures actuelles restent insuffisantes, estime ce spécialiste des coronavirus humains. "Il faut interrompre toute activité professionnelle impliquant des contacts et qui n'est pas strictement nécessaire. Et s'activer pour produire, en Belgique et en masse, des masques de protection."