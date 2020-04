"Il faut privilégier ses vacances en Wallonie"

Touché de plein fouet par les mesures de confinement, le secteur wallon du tourisme a déjà perdu plus de 170 millions en mars et avril. Valérie De Bue, la ministre en charge du tourisme, travaille sur un plan de relance et demande au Belge de "privilégier ses vacances en Wallonie".

Entre les réunions de crise qui s'enchaînent et les urgences sanitaires, l’après-confinement se prépare. L’objectif sera évidemment d’être prêt le jour J avec un plan de relance pour soutenir une série de secteurs économiques. Côté wallon, le gouvernement PS-MR-Ecolo étudie une série de pistes depuis quelques jours.

300 attractions à l’arrêt

Vue en plein écran La Wallonie compte près de 300 attractions comme l'ancien charbonnage du Bois du Cazier à Marcinelle. ©Photo News

A côté de secteurs plus traditionnels, celui du tourisme fera l’objet d’une attention particulière. "On ne s’en rend peut-être pas compte mais le poids économique du secteur du tourisme en Wallonie est important avec 4,1% de valeur ajoutée et 60.000 équivalents temps plein. Ce niveau d’emploi n’est pas très loin du secteur de la construction", rappelle Valérie De Bue, la ministre libérale en charge du secteur du tourisme en Wallonie. Derrière ces chiffres, on trouve une ribambelle d’ASBL, de l’hôtellerie, des parcs d’attractions et animaliers, de plus petites activités,… "Il y a 300 attractions en Wallonie. C’est un secteur très varié qui réalise 7,9 milliards de chiffre d’affaires par an, 3 milliards de dépenses des touristes et 13 millions de nuitées."

Crucial pour l’économie wallonne, le tourisme s’est retrouvé à l’arrêt du jour au lendemain. Depuis le 17 mars et les mesures de confinement, tout est suspendu. Et ce à un moment particulier de l’année, s’inquiète Valérie De Bue. "Les vacances de Pâques sont généralement un moment important car elles lancent la saison. Le mois d’avril représente 11% de la fréquentation totale pour les attractions et 9 à 10% des rentrées de l’année." Les premiers signaux ne sont d’ailleurs pas très positifs. "Les pertes de chiffres d’affaires sur les dépenses du tourisme se montent à 82 millions en mars et 89 millions en avril."

Une Wallonie ouverte à tous les Belges

Pour éviter une catastrophe, la ministre vient de mettre sur pied un groupe de travail qui se réunit deux fois par semaine. On y trouve notamment les représentants du commissariat général au tourisme. "On doit limiter la casse et sauver ce qui peut être sauvé. La mission de ce groupe de travail est de mettre en place une série de mesures à prendre afin de minimiser l’impact négatif", explique la ministre.

"Les campagnes de promotion du tourisme doivent être revues car on va s’adresser à des touristes de proximité. Compte tenu de l’incertitude et des conditions sanitaires, les Belges vont vouloir rester dans leur pays et consommer local. Une enquête Dedicated Research a été lancée pour analyser les attentes des Belges pour leurs vacances. Il faut valoriser nos atouts auprès du public belge en faisant découvrir nos richesses comme notre nature. Il faut aussi donner envie aux personnes de revenir l’année prochaine. On doit donc faire évoluer les habitudes et ce plan de relance sera un tremplin pour l’avenir du tourisme wallon. Mais nous sommes aussi face à un secteur très diversifié. Il faut donc l’accompagner, le stimuler et adopter un message clair de relance et construire une identité commune pour l’ensemble du secteur. Le message est de dire qu’il faut privilégier ses vacances en Wallonie."