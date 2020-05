"Il faut renforcer la sonnette d'alarme et contraindre les entreprises à faire des réserves"

Pour Eric Van den Broele (Graydon), le manque de fonds de roulement, et donc de réserves, est la principale cause des difficiltés des entreprises face à la crise du coronavirus.

Eric Van den Broele, manager de la R&D chez Graydon, estime qu'il faudra faire des choix au niveau des entreprises que l'État aidera à se remettre de la crise du coronavirus. Il plaide également pour un respect plus strict des obligations de mises en réserve.

L’impact de la crise sur les entreprises et celui des mesures d’aides publiques sur leur redressement ont été évalués par Graydon, le spécialiste de l’analyse des données d’affaires. Quelles leçons en tirer? Eric Van den Broele, qui dirige la R&D du bureau et a donc piloté ces analyses, estime qu’il est urgent d’y réfléchir. Et lance des pistes pour renforcer nos entreprises en vue de la prochaine crise…

Avec l’affaiblissement de nombre d’entreprises belges suite à la crise, la menace grandit-elle de voir nos fleurons partir à l’étranger? Les aides sont-elles bien utilisées?

L’ampleur de cette crise a comme effet direct de faire apparaître de manière accentuée des anomalies dans notre économie et nos entreprises. Il existe de nombreux styles de management différents; on peut notamment faire la distinction entre les entreprises dont la vision met l’accent sur le court terme et celles qui visent le long terme. Dans la première catégorie, on en voit beaucoup qui investissent un minimum pour obtenir un gain maximum. Ces entreprises-là paient très cher des CEO concentrés sur le court terme et le rendement. Ce sont ce que j’appelle des bodybuilders.

"Les entreprises de type bodybuilder utilisent l’emploi comme argument externe: en faisant miroiter des emplois massifs, elles convainquent les pouvoirs publics de leur fournir des subsides."

Elles utilisent l’emploi comme argument externe: en faisant miroiter ou valoir des emplois massifs, elles convainquent les pouvoirs publics de leur fournir des subsides. Et ces mêmes entreprises transfèrent très rapidement leurs bénéfices et leur valeur ajoutée soit à leurs actionnaires, soit vers leur société mère située hors de Belgique et, souvent, hors d’Europe. Malgré qu’en temps normal leurs prestations financières soient considérées comme très bonnes, on remarque que ces entreprises n’ont pas de réserves.

Elles se trouvent aujourd’hui en grande difficulté: faute de disposer de réserves, elles ne résistent pas à un choc tel que cette crise pandémique. Et elles hypothèquent l’avenir de notre société tout entière, parce que les autorités ont tendance à les aider en premier lieu en raison de leur volume d’emplois! Or ces emplois montrent une forte corrélation avec des taux de burn-out élevés. Et ces entreprises ne se sont généralement pas engagées dans des innovations transformatrices pour notre avenir, dans l’environnement par exemple.

Bref, Il y a aujourd’hui des choix politiques à faire...

En effet, désire-t-on conserver ce genre d’entreprises? Ou privilégier une offre d’emplois plus qualitatifs et plus durables? À l’opposé, il y a des start-ups qui osent entreprendre à juste titre, qui visent à se surpasser et qui sont des promesses en termes de produits et services axés sur l’amélioration de la qualité de vie. Ne faut-il pas soutenir en priorité ces entreprises-là?

Un autre danger menace ces start-ups: elles sont les premières proies des bodybuilders, souvent étrangers, qui veulent s’accaparer leurs produits ou les neutraliser. Le risque est donc que ces sociétés prometteuses disparaissent. Et si elles ne se font pas racheter, le risque est aussi d’assister à une fuite des cerveaux: que leurs dirigeants se fassent débaucher par les bodybuilders. Là aussi, il y a des choix à faire: est-on prêt à concentrer l’aide publique sur ce genre d’entreprises?

Lire aussi | La Belgique tarde à protéger ses entreprises clés

Faut-il mieux cerner les entreprises qui méritent d’être aidées?

"Comme d'autres, Booking.com avait la possibilité de se constituer une 'caisse de guerre' et ne l’a pas fait. Socialement, est-ce défendable?"

L’utilisation de nos données sur l’état de santé des entreprises avant et après les aides Covid-19 doit aider à faire des choix. On peut, grâce à ces données, définir les entreprises fantômes, qui n’ont aucune activité, pour éviter qu’elles soient aidées. On peut définir quelles sont les bodybuilders. On peut distinguer les entreprises honnêtes des malintentionnées. On peut définir quelles sociétés ont leurs actionnaires dans des pays lointains et quelles entreprises ont profité par le passé de toutes les subventions possibles.

Un exemple de ces dernières?

Prenez le groupe d’évaluation des hôtels en ligne Booking.com: cette société a eu un succès fou, est devenue très grande et a son siège aux Pays-Bas, où elle emploie 5.500 personnes. En 2018, elle a transféré 3,5 milliards d’euros de dividendes vers un pays lointain, alors qu’elle a bénéficié aux Pays-Bas de subventions pour innovation et de réductions d’impôts. En 2018, elle a ainsi reçu quelque 400 millions d’euros de l’État néerlandais. Et aujourd’hui, elle n’a aucune réserve! C’est la première grande entreprise qui ait fait appel au chômage technique aux Pays-Bas. Elle avait la possibilité de se constituer une "caisse de guerre" et ne l’a pas fait. Socialement, est-ce défendable?

D’autres exemples en Belgique?

Il y en a beaucoup, mais je ne peux pas citer de noms.

Une solution à préconiser pour éviter un tel impact économique à l’avenir serait-elle de redéfinir ce qu’une entreprise doit avoir comme réserve de trésorerie?

Absolument! Il existe déjà un outil de base dans notre législation, c’est la sonnette d’alarme. Cette procédure prévoit la prise de mesures de restructuration dès qu’une entreprise voit ses moyens propres glisser sous la moitié de son capital social, et sa dissolution quand elle passe en capitaux propres négatifs. Mais j’observe que la majorité des entreprises contournent l’écueil, et que tout cela est à peine contrôlé.

"Renforcer la réglementation sur la réserve légale permettrait d’éviter des catastrophes en cas de choc économique comme celui qu’on vit aujourd’hui."

Cela devrait être un instrument essentiel du contrôle, et celui-ci devrait être pris en charge, par exemple, par la Banque Nationale. En France, par comparaison, aucune entreprise ne peut subsister avec des capitaux négatifs. On pourrait décider que, comme chez nos voisins hexagonaux, une société en capitaux négatifs sera aussitôt dissoute.

Serait-il possible d’agir sur la constitution de réserves?

Oui. Prenez l’obligation de mise en réserve: une jeune entreprise dotée, en général, de capitaux initiaux modestes doit affecter chaque année une partie de ses bénéfices à la réserve légale, qui constituera en somme sa caisse de guerre. Il faut atteindre 10% du capital initial dans cette réserve, après quoi on peut cesser de l’alimenter. Entre parenthèses, ceci n’est pas contrôlé non plus…

Mais pourquoi limiter la mise en réserve légale à 10% du capital initial, alors que l’entreprise va peut-être croître fortement et encaisser un chiffre d’affaires beaucoup plus gros qu’à l’origine? On pourrait instaurer une règle qui dirait qu’au-delà de la limite des 10% du capital initial, il y aurait une deuxième limite, qui dépendrait du niveau de chiffre d’affaires des trois dernières années. Cela permettrait d’éviter des catastrophes en cas de choc économique comme celui qu’on vit aujourd’hui. Voilà deux pistes, qui ont déjà toutes deux une base légale.

D’autres pistes encore?