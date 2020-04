Il faut sauver le soldat start-up, mais à quel prix ?

Des sociétés de capital-risque qui demandent le soutien de l’Etat, cette crise nous surprendra chaque jour. L’appel de plus de 600 start-ups belges à une garantie de l’État a eu le don de mettre la situation difficile dans laquelle se trouvent certaines de nos pépites sur le devant de la scène.

L’aide doit-elle prendre la forme d’une garantie sous forme de prêts? De la part des pouvoirs publics? On a connu le secteur plus inventif. Sortir la carte d’une garantie financière de l’Etat, cela ressemble aux réflexes des secteurs que les start-ups tentent de disrupter jour après jour. Au risque de rendre l’appel inaudible ? Non, l’urgence est là, les premiers soldats vont bientôt tomber.