Il serait fou de refaire comme avant

Mais quelle normale? Une fois le déconfinement mené à bien, chantier immense et complexe en soi, que ferons-nous de notre liberté retrouvée? Relancer la machine économique au plus vite, dit-on partout. Le meilleur moyen de limiter la casse serait que les entreprises tournent de nouveau à plein régime. Ce sera bon pour le business, pour l’emploi, pour la consommation, pour les finances publiques, pour la confiance.

Oui mais, attendez. On va remettre une pièce dans la machine, comme si de rien n’était? On va relever les manettes du commerce mondial, sans s’interroger sur ce qui vient de nous arriver? Et puis quoi, on sort le champagne quand la croissance repasse dans le vert?