Il va falloir assumer ce déconfinement

Réouverture des commerces et visites familiales.

Les experts avaient pourtant prévenu: il faut deux semaines entre chaque phase de déconfinement pour garder le contrôle. Mais la pression sociale et économique a poussé à déconfiner plus vite. La Belgique déconfine sans être prête sur les trois piliers (masques, tracing, tests). Risqué? Oui. Les décideurs devront assumer un rebond de l'épidémie. Ce risque est-il calculé? L'impréparation du pays à cette épidémie laisse planer le doute. Mais rappelons que le confinement n'avait pas pour objectif le risque zéro, mais d'éviter une saturation des hôpitaux. Or, les chiffres à cet égard sont bons.