"Il y aura un avant et un après covid-19"

Pour la première fois, le nombre de personnes ayant quitté l'hôpital sur une journée est supérieur au nombre de nouvelles admissions en raison d'une infection au nouveau coronavirus. Au cours des 24 dernières heures, 504 personnes ont été autorisées à quitter l'hôpital et 499 ont été hospitalisées, ressort-il dimanche du bulletin épidémiologique quotidien de Sciensano.

Selon Sophie Wilmès, "les experts s'accordent à dire que les effets de nos efforts sur l'évolution du virus en Belgique se font ressentir. On le voit clairement dans plusieurs indicateurs comme le rythme de propagation du virus ou le taux de doublement des lits occupés dans nos services hospitaliers. Ce sont des données encourageantes. Malgré cela, plus que jamais, nous devons tous persévérer", estime la Première ministre tout en reconnaissant que cette période est "inédite et bouleversante face aux mesures prises pour protéger la société." Mais "nous devons tenir bon".