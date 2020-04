Inquiétude dans les maisons de repos

Depuis le début de la crise sanitaire, les maisons de repos sont en première ligne . Rien qu’à Bruxelles et en Wallonie, ce sont 60.000 personnes âgées qui y résident et 40.000 membres de personnel qui y travaillent. Les premiers ont une santé fragile tandis que les seconds sont exposés au risque de contamination. Pour tenir sur la durée, il faudra s’attaquer à plusieurs problèmes.

Risque de contamination

"Le personnel est inquiet, non seulement pour eux-mêmes, mais pour leurs proches qu’ils risquent de contaminer en rentrant chez eux", nous confie Marc Verbruggen, président de Femarbel, la fédération des maisons de repos et de soins en Belgique. Même si les résidents des maisons de repos sont confinés depuis près d’un mois déjà, on ne peut pas fermer hermétiquement les établissements. Ne serait-ce que parce que le personnel entre et sort.