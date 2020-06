Interrogations autour du public des compétitions prévues en août

Les compétitions sportives vont donc recommencer avec un public restreint. La décision ne devrait pas poser de problème pour juin et juillet. Des questions se poseront en revanche pour plusieurs événements en août.

La compétition sportive va faire son retour. Progressivement. La mesure aura surtout de l’intérêt au niveau amateur et pour les compétitions moins importantes. L’ensemble des événements majeurs prévus en juin et juillet avaient déjà pris les devants, en reportant à plus tard leur organisation.