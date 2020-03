Isabelle Arpin, aux fourneaux pour le personnel soignant

On ne peut pas dire que la cheffe Isabelle Arpin n'a pas vu la crise du Covid 19 arriver, mais ce sont des clients qui, le jeudi 12 mars, l'ont prévenue de la fermeture des restaurants décidée par le gouvernement. "Ce jeudi-là, nous avions un groupe de voyagistes et de tour-opérateurs. Pour eux, la situation était catastrophique. Nous essayions de leur remonter le moral quand ils nous ont mis au courant de la situation", explique la cheffe.

Se remplir la tête de souvenirs

Dans un premier temps, la cheffe comptait proposer des plats à emporter ou à livrer, mais "la raison est revenue rapidement". Pourquoi s'équiper de masques et de gants qu'il faut changer constamment alors que les hôpitaux manquent de tout, fut le raisonnement suivi par la cheffe, qui a également discuté avec son frère, urgentiste en France. "Il m'a expliqué que le virus était volatile et super contagieux. Eux, ils mettent quatre heures pour désinfecter une ambulance", raconte-t-elle. Des échanges qui ont fini de la convaincre. "On ne se rendait pas vraiment compte, mais quand on voit ce qu'il se passe dans les hôpitaux et qu'il m'a envoyé une photo de lui en tenue de cosmonaute, on a compris."