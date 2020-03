J'achète ou je vends mon logement. Que puis-je encore faire?

Ce mardi après-midi – les choses évoluant d’heure en heure pour l’instant –, la plupart des agences immobilières restaient ouvertes. Sur rendez-vous seulement, en limitant le nombre de personnes accueillies et en respectant les précautions générales édictées, parfois en les renforçant selon la configuration des lieux. "On a encore signé des actes notariés devant notaire avec des clients hier lundi", confie Eric Verlinden, qui pilote le réseau Trevi. "Toutes nos unités commerciales restent accessibles, mais en renforçant les mesures de précaution au gré des informations officielles reçues. On organise encore des visites en semaine, dans les lieux non occupés par des tiers, et avec masques et distances de rigueur", ajoute Denis Latour (Latour & Petit).