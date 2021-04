Jan Jambon envisage de déconfiner la Flandre avant la Wallonie et Bruxelles

Les chiffres globaux de vaccination montrent que la Flandre est en avance par rapport aux deux autres Régions. Est-ce suffisant pour déconfiner plus rapidement?

On vaccine plus rapidement, donc on peut déconfiner plus rapidement. C’est l’idée de Jan Jambon (N-VA), ministre président flamand. Quels sont les chiffres? La Flandre affiche ce lundi un taux de 24,11% de personnes ayant reçu une première dose. La Wallonie en est à 22,90% et Bruxelles, seulement à 17,38%.

"Nous avons fait nos devoirs et nous méritons quelque chose en retour." Wouter Beke Ministre flamand de la Santé

"À un moment donné, lorsque nous aurons progressé dans la campagne de vaccination, il sera difficile d'affirmer que la Flandre ne peut pas faire certaines concessions parce qu’il faut tenir compte de la situation de la Belgique francophone", déclarait ainsi Jan Jambon dans l'émission "De Zevende Dag" sur la VRT. Il a dit avoir prévenu ses "collègues francophones" lors du Codeco. "Si nous devons attendre pour assouplir, il deviendra difficile de se défendre", a encore argumenté le ministre-président flamand.

La ministre flamande de l’Emploi Hilde Crevits (CD&V ) et le ministre flamand de la Santé Wouter Beke (CD&V) soutiennent à fond leur ministre-président dans cette idée. "Les Flamands ne doivent pas être les victimes. Nous avons fait nos devoirs et nous méritons quelque chose en retour", a déclaré Wouter Beke au Standaard. Le Premier ministre ne partage pas cet avis.

45-75 ans Pour les personnes âgées de 45 à 75 ans, la campagne de vaccination est plus avancée en Wallonie et à Bruxelles.

Lire les chiffres autrement

Selon Alexander De Croo (Open VLD), l’équation n’est pas si simple. Il lit les chiffres autrement. Si l'on affine les données, on voit que la Flandre fait la course en tête pour les populations plus âgées, c'est certain. Mais pour les personnes âgées de 45 à 75 ans, la campagne de vaccination est plus avancée dans les deux autres Régions. Pourquoi?

Les Bruxellois et Wallons appelés sur base de leur âge ou de leurs comorbidités se montrant moins enclins que leurs homologues néerlandophones à se faire protéger contre le Covid, les doses sont administrées à ceux qui en veulent dans les autres catégories.

Pour le Premier ministre, il faut donc se concentrer globalement sur l'avancée de la campagne. Justement, la Belgique attend une livraison "record" de 900.000 doses cette semaine.

"C'est la course des escargots, mais on ne peut pas dire que les différences vont du simple au double." Georges-Louis Bouchez Président du MR

Jambon fâche le MR et le PS

Les propos de Jan Jambon ont fait bondir le PS et le MR. "Ce n'est pas le bon angle", a grogné le ministre wallon des Pouvoirs locaux Christophe Collignon (PS), sur Bel-RTL. Regrettant une guerre des chiffres, il a rappelé la petite taille du pays et la fréquence des échanges, ainsi que le fait que la Wallonie est la première concernant le taux de personne ayant reçu leur deuxième dose de vaccin (6,81% de la population contre 6,57% en Flandre).