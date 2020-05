"Je ne voulais pas vous déranger, ce n'est pas le Covid"

Pendant deux mois, l'accès aux soins de santé a été quasi gelé. Les Belges ont scrupuleusement respecté les consignes, les hôpitaux ont fermé leurs portes aux activités non urgentes. Mais aujourd'hui, la santé des 11 millions de Belges ne peut plus attendre. Une deuxième vague se profile. Celle des cancers, des problèmes cardiaques ignorés, des diabètes mal soignés, de petits bobos devenus grands. Il y a urgence.

Deux mois. Cela fait deux mois que Florence n’a plus vu son oncologue. Diagnostiquée et opérée il y a un an d’un cancer du sein, son pronostic de récidive reste inquiétant. Depuis le début de la crise du Covid-19, Florence n’a plus le droit de voir son médecin. Elle qui devait déjà se battre contre son cancer a l’impression de devoir se battre aujourd’hui pour être suivie correctement. "Normalement, après un an, je devais refaire un bilan complet, le scanner, la radio du thorax et l’échographie du foie ont été annulés. Je ne sais pas quand on les fera…"

Florence est angoissée à l’idée que la maladie prenne petit à petit possession de ses organes, angoissée aussi à l’idée que les germes du Covid s’invitent à la maison et contaminent son corps à l’immunité déjà affaiblie. "Je reste suivie, les rendez-vous sont maintenus par téléphone. Mais à distance, c’est difficile de s’exprimer, ça dure cinq minutes, le médecin n’entend pas ce qui se passe dans ma tête… Avant le Covid, on ne cessait de me dire l’importance de suivre scrupuleusement mon traitement. Le médecin a dû me persuader d’accepter une nouvelle chimio par voie orale. Je suis censée le voir toutes les trois semaines. Mais tout ce qui était considéré comme urgent ne l’est soudainement plus. Et moi, j’ai la boule au ventre à l’idée que l’on passe à côté de quelque chose."

Des urgences qui n’en sont plus

Florence fait partie de ces milliers de patients que la pandémie de coronavirus a relégués au second plan. Ces milliers de patients pour lesquels les urgences ont été mises entre parenthèses. Au point que les médecins s’inquiètent aujourd’hui de voir apparaître une nouvelle vague. Celle qui entraînerait au large des milliers de malades – chroniques ou non – qui ne bénéficient plus d’un suivi médical optimal.

Une vague qui emporterait aussi une partie de la population qui a écouté le message envoyé par les autorités: "N’allez pas chez le médecin, n’allez pas aux urgences, restez chez vous." Au point, parfois d’en oublier leur santé. Des consignes qui ont permis aux services d’urgences et aux services des soins intensifs des hôpitaux de tenir le coup sans se faire déborder par la vague des Covid. Mais qui, en étant parfois trop bien respectées, souvent par crainte d’être contaminé, ouvrent la porte aux complications: problèmes cardiaques problèmes physiques, problèmes psychologiques aussi.

Sciensano dans enquête menée en avril évoque l’annulation massive des rendez-vous médicaux et paramédicaux. Seuls 15% des patients se rendent encore physiquement chez leur généraliste, la majorité des consultations se fait par téléphone (70%). Avec tous les freins que cela suppose. 65% des personnes qui avaient un rendez-vous pour un traitement médico-technique l’ont vu annulé. Seuls 40% des rendez-vous en santé mentale ont été maintenus, 28% … à distance.

Tout cela ne restera pas sans conséquence sur la santé. Cette semaine, le Bureau du plan a annoncé que la part de population estimant être en mauvaise santé passera de 8,6% en 2019 à 10,8% en 2020.

Ne pas déranger?

"Je ne voulais pas vous déranger, ce n’est pas le Covid". Ce discours, Tanguy Crepin, médecin généraliste, l’a entendu des dizaine de fois de la bouche de ses patients. "Ce qui pose problème, ce n’est pas l’accès aux hôpitaux, mais le fait que le patient ne pense pas lui-même à contacter son généraliste, estime-t-il. Chaque cas référé à l’hôpital a trouvé rapidement une réponse adéquate. Évidemment, pas toujours celle que le patient espérait…"

Le généraliste explique toute la difficulté de suivre à distance les patients souffrant de maladies chroniques, comme l’hypertension. "Rares sont ceux qui la vérifient à la maison, ou qui contrôlent leur poids. Je conseille à mes patients ayant des problèmes d’acheter un tensiomètre. Mais rares sont ceux qui acceptent de débourser la somme nécessaire. Pourquoi faire la dépense quand le médecin la contrôlera?"

Avec la situation de confinement, les patients dits "à risques" sont les plus exposés: le stress augmente – et le stress pour un cardiaque, c’est… à éviter -, l’activité physique diminue, la régularité des repas (et donc des prises de médicaments) se perd. Or, la seule prise de poids de 5 kg suffit à dérégler une tension sous contrôle.

Au téléphone, les symptômes sont souvent occultés par les patients. Par peur de faire perdre du temps au médecin. "Mais écouter un patient, ce n’est pas perdre son temps, dit le généraliste. Être dérangé par leur appel, tenter d’apporter une solution, c’est notre métier. Que ce soit par une écoute bienveillante, une ordonnance, une consultation, ou un envoi vers des spécialistes. Alors, oui nous craignons de voir des patients revenir après le confinement avec des soucis cardiologiques décompensés, des diabètes déstabilisés, des pathologies lourdes dont les signes annonciateurs ont été passés sous silence (souffle au cœur, arythmie cardiaque, troubles digestifs).

Auprès des publics les plus fragiles, ce message a encore eu plus de mal à passer. Yaëlle Seligmann, psychologue et coordinatrice du réseau santé mentale Marolles en témoigne: "J’ai passé beaucoup de temps à convaincre mes patients d’appeler leur médecin s’ils avaient un souci de santé. C’est difficile auprès de personnes qui ont peu d’accès à l’information, qui sont très isolées, qui ne parlent pas bien le français, qui surévaluent le danger et développent des phobies, des angoisses, explique-t-elle. Donc oui, nous avons aussi de grosses craintes par rapport aux soins qui n’auront pas eu lieu."

Tous au front sur le Covid

Pendant deux mois, tous les hôpitaux sont passés en plan d’urgences. Toutes les forces se sont concentrées sur le Covid. L’objectif était clair: éviter à la fois les risques d’importation du virus de l’extérieur, rapatrier tout le personnel possible sur la gestion de la pandémie, et éviter la saturation des soins intensifs. Avec les appels lancés vers la population, la fréquentation des services d’urgence a d’ailleurs baissé de 50%. "Et tout ne s’explique pas par la baisse des accidents de voiture ou des accidents domestiques", dit Philippe Leroy, directeur du CHU Saint-Pierre.

À l’Absym, le président, Philippe Devos, aligne les chiffres de l’activité hospitalière depuis l’arrivée du Covid. "95% des consultations, toutes pathologies confondues, ont été mises à l’arrêt. L’activité dans les blocs opératoires a chuté de 85%", nous dit-il. "On ne laisse pas tomber les patients, insiste Philippe Leroy. Dans chaque service, chaque médecin a appelé ses patients pour faire le suivi." Mais le ralentissement est là. Dans les blocs opératoires, les opérations non urgentes ont été reportées, histoire de ne pas encombrer le stade suivant, les soins intensifs. "Mais ce qui n’était pas urgent il y a deux mois le devient aujourd’hui, dit Philippe Leroy. Si on veut faire une médecine de qualité, on ne peut plus se permettre de reporter. Même la pose d’une prothèse du genou."

Dépistages en berne

Le directeur du CHU Saint-Pierre s’inquiète aussi du gel des dépistages du cancer. "Tous les jours, on trouvait des polypes problématiques, dit-il. On ne s’inquiète pas pour nos patients actuels, mais pour ceux qu’on ne connaît pas encore."

À Namur, le chef du service d’oncologie du CHU Saint-Elisabeth confirme cette inquiétude. Le cancer caracole en tête de la liste des causes de mortalité importante. Chaque année, 68.000 nouveaux cancers sont diagnostiqués. "Mais il n’y a plus de frottis, de mammographies, d’examens dermatologiques, de colonoscopie", explique Vincent Van Audenarde. "Ces patients, ils vont finir par arriver. Mais avec un diagnostic tardif, le cancer risque d’être plus avancé, les chances de survie moins élevées…"

Le chef de service s’inquiète aussi pour le suivi de ses patients actuels. "Sur le mois de mars, explique-t-il, nous avons pu maintenir 90% des chimiothérapies. Les chirurgies les plus urgentes ont pu se faire. Par contre, tous les patients qui sont en suivi ont été reportés. Les rendez-vous se font par téléphone. Mais on ne peut pas tenir éternellement comme cela. On ne peut plus ajourner une nouvelle fois les bilans qui étaient prévus il y a deux mois, il faut les remettre dans le pipe-line, on n’a pas le choix", dit le spécialiste.

Urgence, quelle urgence?

L’urgence. C’est sans doute une des questions les plus difficiles à laquelle les médecins sont confrontés aujourd’hui. Les consignes données par les autorités sur ce qui était considéré comme urgent n’ont pas été claires. Certains hôpitaux ont ralenti davantage que d’autres. "L’urgence médicale, elle reste du ressort des praticiens, explique Tanguy Crepin. Les généralistes décident en fonction de ce qu’ils connaissent du patient et de son ressenti. Avec un recours toujours possible vers les cabinets privés."

C’est notamment ce que connaît aujourd’hui Marc Tomas. Cardiologue, il reçoit deux jours par semaine dans une maison médicale à Genappe. "J’avais stoppé mon activité, mais j’ai fini par la reprendre. Je reçois des patients que je ne connais pas. Des personnes qui n’ont pu avoir un rendez-vous à l’hôpital, qui sont perdus, et qui me trouvent sur internet. Comme si on était devenu un service d’urgence extrahospitalier." Marc Tomas se souvient du cas d’une dame de 80 ans en menace d’infarctus, et qui ne trouvait personne pour la recevoir. "J’ai fait trois hôpitaux avant d’en trouver un qui accepte de la prendre. Il fallait lui poser un stent. Il y a eu un bras de fer entre le cardiologue de l’hôpital et l’infectiologue. On lui a fait un scanner pulmonaire, il s’est avéré douteux. Elle s’est retrouvée en unité Covid, pour en ressortir après avoir eu deux frottis négatifs. Elle a quitté l’hôpital sans avoir eu ses examens cardiologiques. Quelle perte de temps, soupire-t-il. C’est une situation délétère, je ne sais pas si on saura chiffrer les dégâts un jour."

"Il est temps de redémarrer", disent unanimement les professionnels de la santé. "Depuis le début de la semaine, les lits des soins intensifs commencent à se remplir de gens qui ont traîné à la maison avec un infarctus, une thrombose, un AVC, constate Philippe Devos, aussi chef du service des soins intensifs du CHC de Liège. Des gens dont le bras était paralysé n’osaient pas venir. Ils ont mis 5 jours à contacter leur médecin. C’est très inquiétant…"

Report des soins

Ce lundi, le 4 mai, on y sera. Les services de consultations des hôpitaux vont pouvoir rouvrir doucement. Les généralistes vont pouvoir à nouveau accueillir leurs patients. Le tout en devant supporter d’énormes problèmes logistiques et organisationnels, dans un contexte d’épuisement des soignants. "Mais tous les patients ne reviendront pas nécessairement vite, pense Philippe Leroy. Mettant le doigt sur une autre vague qui se profile à l’horizon. Celle d’une population qui, par manque de moyens ou manque de temps, reportera ses soins, considérant que là n’est pas la priorité. "Il faudra insister pour qu’ils fassent leur suivi, ce sera à nous d’être pédagogique, sans les culpabiliser", dit-il.

Cette crise économique parallèle à la crise sanitaire laissera en effet des traces dans la santé des gens pour longtemps encore. D’après les estimations, 50.000 personnes vont perdre leur emploi. Petit détour par le CPAS de la Ville de Bruxelles. Karine Lalieux, la présidente, explique qu’il existe des systèmes de protection pour les plus faibles, comme les cartes santé. Mais elle craint que les demandes augmentent fortement, avec toutes les difficultés budgétaires que cela posera aux CPAS. "Les gouvernements ont déjà beaucoup dépensé pour soutenir l'activité économique, je crains qu’il n’y ait plus d’argent pour la vague sociale qui s’annonce", dit-elle.

Elle craint aussi pour la santé des personnes plus précarisées, qui ont trouvé les portes des maisons médicales souvent fermées. "Les équipes psychosociales nous disent que les angoisses et les inquiétudes sont réelles." Sans oublier les personnes alcooliques ou toxicomanes, qui n’ont plus eu accès aux groupes de soutien. "Il y aura beaucoup de travail à faire, un renforcement du secteur de la santé mentale va être indispensable, il faudra engager des psychologues", estime-t-elle.

La santé mentale. C’est aussi une autre source de préoccupation. Les troubles anxieux et dépressifs ont augmenté de 6 à 9% avec cette crise, note Sciensano. L’UCLouvain note une dégradation de la santé mentale chez 50% des gens. Or, les problèmes psychologiques viennent souvent en dernière place dans les priorités de soin. "Il peut s’agir de développement de phobies liées au contact social, au fait de toucher des objets, d’anxiété généralisée, d’aggravation des comportements obsessionnels compulsifs (conduites de vérification qui deviendront envahissantes), des dépressions dues à la perte financière, ou perte des contacts sociaux, des burnout aussi", explique Anne-Marie Etienne, psychologue de la santé à l’ULiège.

Et du côté des assuétudes, frontière entre la santé physique et mentale? Une enquête de l’UCLouvain a épinglé cette semaine un constat étonnant: les consommations d’alcool n’ont pas augmenté, la consommation de tabac a baissé de 42%, 52% pour le cannabis, 75% pour la cocaïne. Un effet collatéral – mais positif – du confinement. "Si problème d’alcool il y a, ce sera plutôt du côté des personnes pour lesquelles la consommation excessive ne se sera pas arrangée, dit Anne-Marie Etienne. Qui avertit: "Si après le confinement, la hausse de consommation se poursuit dans la durée, en intensité et en fréquence, alors oui, on se retrouvera avec un vrai problème."