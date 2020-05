Johan Thijs (KBC) veut réexaminer la taxe bancaire

A l'issue de la crise financière et bancaire de 2008 et de la crise des dettes publiques en 2011, l'État belge était intervenu à coups de milliards d'euros pour sauver Fortis, Dexia et KBC de la faillite. La taxe bancaire, qui s'élève actuellement à un peu plus de 0,13% des dépôts, a été mise en place en tant que compensation à cette aide publique.