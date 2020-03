Johnson & Johnson va lancer d'ici septembre un essai clinique pour un vaccin Covid-19

Le géant américain veut fournir un vaccin contre le Covid-19 dès le début 2021, en s'appuyant sur une technologie de sa filiale belge, Janssen Pharmaceutica.

La course mondiale pour trouver vaccins et traitements contre le coronavirus se poursuit: le groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson a annoncé lundi le lancement, au plus tard en septembre, d'essais cliniques sur des patients humains pour tester un vaccin expérimental mis au point contre le Covid-19. Le géant US, qui possède le groupe pharmaceutique belge Janssen, prévoit que les premiers lots d'un vaccin pourraient être disponibles pour une autorisation d'utilisation d'urgence au début de 2021, un délai réduit par rapport à la période habituelle pour le processus de développement d'un vaccin (18 mois pour les plus rapides).

Johnson & Johnson travaille à un vaccin contre le terrible virus depuis le début de cette année, dans le cadre de recherches de plus d'un milliard de dollars menées avec le support de l'agence américaine Biomedical Advanced Research and Development (BARDA), qui fait partie du département de la Santé des États-Unis.

Un milliard de doses

"Le monde fait face à une crise de santé publique urgente." Alex Gorsky Président et CEO de Johnson & Johnson

L'intention est de fournir un milliard de doses du vaccin "à prix abordable" dans le monde. À cette fin, la capacité de production sera augmentée, avec notamment l'ouverture d'un nouveau site américain et l'extension des capacités dans d'autres pays. "Le monde fait face à une crise de santé publique urgente et nous sommes déterminés à faire notre part pour rendre un vaccin Covid-19 disponible et abordable à l'échelle mondiale le plus rapidement possible" a commenté Alex Gorsky, président et CEO de Johnson & Johnson. En tant que plus grande entreprise de soins de santé au monde, nous nous sentons profondément responsables d’améliorer chaque jour la santé des personnes dans le monde".

Le vaccin en cours de développement s'appuie sur une technologie mise au point par Janssen Pharmaceutica Belgium, qui est le plus grand site de J&J en dehors des États-Unis. La même technologie a été utilisée pour développer et fabriquer le vaccin Ebola de la société et développer des candidats vaccins contre les virus Zika ou HIV, qui sont aux stades de développement clinique de phase 2 ou de phase 3.

La Chine et les USA ont déjà annoncé le lancement d’essais cliniques pour la mise au point d'un vaccin contre le coronavirus. Une étude a débuté à Seattle il y a deux semaines avec un vaccin développé par des scientifiques des Instituts nationaux de santé américains (NIH) et de l'entreprise de biotechnologies Moderna, basée à Cambridge. Il est basé sur la technologie de "l'ARN messager", qui transporte le code génétique de l'ADN aux cellules. Une technique qui permet d'aller plus vite dans le développement, mais qui n'est pas encore utilisée dans un vaccin commercial aujourd'hui.

Des volontaires issus de Wuhan

De son côté, la Chine a indiqué au même moment qu'elle avait également entamé son premier essai clinique pour tester un vaccin sur quelque 108 volontaires, tous originaires de la ville de Wuhan, où le Covid-19 a fait son apparition en décembre. Israël pour sa part avait fait savoir début mars qu'il était prêt à lancer des essais "très rapidement" sur des patients, grâce aux travaux menés ces dernières années sur les coronavirus par l’Institut de recherche Migal Galilée.