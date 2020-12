Jour-J pour la vaccination anti-Covid en Belgique

Chaque véhicule a pris la direction d'une maison de repos (et de soins) située dans l'une des trois régions du pays: Notre Dame de Stockel à Woluwe-Saint-Pierre, en Région bruxelloise, La Bonne Maison de Bouzanton en Wallonie et le centre de repos et de soins Sint-Pieters à Puers-Saint-Amand pour la Flandre. Les premières doses devraient être y administrées vers 11h.