KBC adapte son assurance auto à la période post-confinement

La période de confinement aura profondément transformé les habitudes de déplacement des Belges . Ces changements devraient avoir des répercussions à plus long terme, étant donné l'importance que le télétravail devrait conserver dans les prochains mois et bien au-delà.

Partant de ce constat, KBC (ceci incluant CBC et KBC Brussels) a décidé d'adapter son assurance automobile.

Le bancassureur propose d'une part plusieurs extensions sans frais sur sa police pour les particuliers et les indépendants qui en font la demande, et ce, jusqu'à la fin du mois de septembre. Il s'agit d'abord d'une assistance vélo gratuite. En cas de panne, de vol, de vandalisme, de défaut technique ou encore d'accident lors d'un accident en vélo, l'assuré peut faire appel au service de dépannage de la VAB. L'extension couvre tous les types de bicyclettes: vélo de ville, vélo électrique, vélo de course, vélo pliant, ainsi que l'éventuelle remorque.