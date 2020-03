KBC et ING suspendent le versement de leur dividende...

KBC et ING ont annoncé ce lundi qu'elles ne verseront pas de dividende à leurs actionnaires avant le 1er octobre, suivant ainsi la demande de la BCE. Belfius et BNP Paribas doivent se prononcer prochainement.

Vendredi dernier, la Banque centrale européenne (BCE) a demandé aux établissements financiers de la zone euro de ne pas verser de dividendes à leurs actionnaires pour les exercices 2019 et 2020, ni de procéder à des rachats d'actions propres avant le 1er octobre prochain au plus tôt.

Par cette requête, l'institution francfortoise entend évidemment encourager les banques à conserver le maximum de fonds pour faire face à l'épidémie de coronavirus, et à la très probable récession qui s'ensuivra. "Ce capital conservé au lieu d'être distribué pourrait être utilisé "pour soutenir les ménages, les petites entreprises et les entreprises emprunteuses" et aussi "absorber les pertes sur les expositions existantes sur ces emprunteurs", a expliqué la BCE dans son communiqué.