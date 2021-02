Kate Bingham, la grande ordonnatrice de la vaccination au Royaume-Uni...

Riche d’une expérience de vingt-six ans dans le financement de projets pharmaceutiques, Kate Bingham avait le profil idéal pour trouver le bon équilibre entre rapidité et prudence. Ces dernières années, elle a ainsi participé au lancement de six médicaments contre les maladies immunitaires et inflammatoires, et les cas de cancer les plus avancés. Elle fait aussi partie du conseil d’administration d’une dizaine de sociétés et a joué un rôle majeur dans la création d’un fonds de recherche contre la démence, avec six grandes compagnies pharmaceutiques. Elle est également rodée aux arcanes politiques puisque son mari n’est autre que le secrétaire d’État au Trésor, Jesse Norman.