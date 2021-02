L'Absym saisit le Conseil d'État contre la stratégie de vaccination

L'Absym a dans le viseur un arrêté royal et un protocole d'accord entre les ministres de la Santé portant sur l'organisation de la campagne de vaccination. Pour le syndicat médical, la mise sur pied de bases de données permettant de centraliser et d'échanger quantité de données des patients "met en péril le secret médical". "Pour une question de principe, nous ne pouvons pas laisser passer cela", a expliqué le président honoraire du syndicat, Marc Moens, dans Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen.