L'Allemagne accélère son retour à la normale

L’Allemagne lâche du lest sur le terrain de la lutte contre le coronavirus. Confrontée à la grogne des barons régionaux, Angela Merkel cède la gestion de la crise aux Länder, à charge pour eux de décider de nouvelles mesures de confinement en cas de dérapage de la pandémie.

La Chancelière allemande et les ministres-présidents des Länder se sont mis d’accord ce mercredi sur un nouvel assouplissement du catalogue de mesures adopté mi-mars pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Dès la semaine prochaine, la totalité des écoles et des grands magasins pourront rouvrir, suivant un strict protocole sanitaire. Hôtels et restaurants suivront dans les semaines suivantes et le championnat d’Allemagne de football, la Bundesliga, pourra reprendre - à huis clos - d’ici fin mai.

Seuls les grands rassemblements restent interdits et il n’est pour l’heure pas question de rouvrir les frontières. "Les chiffres sont très satisfaisants, nous pouvons aller plus loin dans le déconfinement", a expliqué Angela Merkel à l’issue de la rencontre. Il faut toutefois faire attention à ce que la situation ne dérape pas de nouveau… Nous avons un concept équilibré qui prend en considération les intérêts des personnes âgées et des familles, on va aussi développer avec les régions un concept qui permettra de rouvrir cinémas, théâtres et salles de concert…"

"Nous sommes à un point où notre objectif de ralentir la propagation du virus a été atteint." Angela Merkel Chancelière allemande

Dans les faits, c’est en ordre dispersé que les Länder vont assouplir les contraintes en vigueur et Angela Merkel - de plus en plus critiquée par les milieux d’affaires pour son extrême prudence face au virus - délègue aux régions le soin de gérer la lutte contre l’épidémie. Communes et Länder devront donc désormais adopter eux-mêmes de nouvelles mesures restrictives, si le nombre d’infections repart à la hausse. Un retour au confinement pourra être décrété au niveau régional, mais aussi au niveau local, voire à l’échelle d’un immeuble ou d’une collectivité. Le seuil de déclenchement de ces mesures est fixé à 50 nouvelles infections sur sept jours pour 100.000 habitants. "A ma connaissance, ce n’est aujourd’hui le cas que pour une seule commune d’Allemagne", a précisé la Chancelière.

Fédéralisme sauvage

Au cours des derniers jours déjà, les barons régionaux, comme engagés dans une course au déconfinement, ont annoncé l’un après l’autre des mesures de retour à la normale, en ordre dispersé. En Saxe-Anhalt, les habitants peuvent se retrouver à cinq depuis le début de la semaine, alors que dans le reste du pays, les sorties dans les parcs devront être limitées à deux familles respectant les distances de sécurité. Les restaurants pourront ouvrir le 11 mai en Basse-Saxe, mais le 9 mai dans le Mecklenbourg tandis qu’en Bavière seuls les Biergarten ("jardins à bière") pourront accueillir leurs clients à compter du 18 mai.

Dans le nord du pays, le taux d’occupation des hôtels devra être limité à 50% des chambres contre 60% en Bavière, qui ouvrera ses établissements plus tard dans la saison… "Bienvenue dans le seul théâtre allemand qui soit déjà autorisé: la ronde du corona, joué par la Chancelière et les chefs de région", se gausse le quotidien berlinois Tagesspiegel. "Ce théâtre a d’abord présenté des pièces sérieuses avant de se transformer en spectacle pour enfants, dans lequel les petits ont le droit de se défouler dans les coulisses."