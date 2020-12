L'Allemagne se confine aussi

L'Allemagne va fermer ses commerces "non essentiels" dès mercredi et pour au moins trois semaines, de crainte que la propagation du virus ne devienne incontrôlable avec les fêtes de fin d'année. Le nombre de nouvelles infections au Covid-19 a battu des records outre-Rhin ces derniers jours, malgré un "confinement léger" depuis six semaines, avec les bars et les restaurants fermés mais les commerces et les écoles qui restaient ouverts.