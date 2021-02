L'Allemagne sur le point de prolonger ses mesures de restriction

Une décision doit être prise mercredi lors d'une réunion avec les chefs des régions. Si l'assouplissement des mesures devient possible, l'objectif est d'ouvrir immédiatement les écoles primaires , a déclaré Angeka Merkel à ses collègues du parti, selon les médias allemands. Les garderies, les coiffeurs et les magasins seraient également les premiers à y pouvoir rouvrir leurs portes.

Mi-décembre, l'Allemagne avait pris le chemin d'un reconfinement plus sévère, fermant ses écoles, restaurants, bars et commerces non-essentiels. Le 12 janvier dernier, Angela Merkel prévenait même que le confinement pourrait durer jusqu'au mois d'avril, la faute au variant britannique. "Si nous ne parvenons pas à arrêter ce virus britannique, nous aurons dix fois plus de cas d'ici à Pâques. Nous avons besoin de huit à dix semaines supplémentaires de mesures strictes", avait-elle annoncé.