L'Allemagne veut multiplier les tests pour sortir du shutdown

L’Allemagne a créé la surprise, jeudi, en annonçant avoir dépassé le cap des 500.000 tests de dépistage par semaine. Dans la lutte contre le coronavirus, Berlin mise sur la stratégie des tests tous azimuts, à l’image de la Corée du Sud souvent donnée en exemple par les autorités allemandes pour ne pas avoir décrété le gel de son économie. L’objectif est d’atteindre le seuil des 200.000 tests par jour d’ici fin avril et de remettre rapidement l’économie en route.

Dans un document stratégique intitulé "Comment nous pouvons venir à bout du Covid-19", le ministère de l’Intérieur mise sur les tests et l’isolation des seules personnes infectées ainsi que de celles avec qui elles ont été en contact. L’objectif est d’atteindre le cap des 50.000 tests quotidiens d’ici le 6 avril, de 100.000 le 13 avril et de 200.000 fin avril. Berlin entend développer les tests réalisés par les patients eux-mêmes, les tests en "drive in" ou les stations de dépistage type "cabines téléphoniques", qui permettent au personnel médical de tester rapidement en réduisant les risques de contamination.