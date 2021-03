L'EMA sur le vaccin AstraZeneca: "Les avantages dépassent de loin les risques"

La directrice exécutive de l'EMA, Emer Cooke, a expliqué que l'agence prend "la situation très au sérieux et évalue tous les effets secondaires rares". Une enquête est en cours sur les effets possibles du vaccin d'AstraZeneca. Un réseau d'experts , ayant des compétences particulières en coagulation et tous les troubles de la famille de l'embolie pulmonaire, surveille la situation de près . Une décision sera prise dans la foulée de la réunion extraordinaire de ce jeudi.

Les avantages priment

L'Irlandaise a tenté de rassurer. "Quand on vaccine des millions de gens, c'est inévitable d'avoir des incidents graves ou des maladies qui apparaissent après vaccination", a rappelé Emer Cooke face aux journalistes. "Une situation comme celle-ci n'est pas inattendue lorsqu'on vaccine des millions de personnes" , explique Emer Cooke. À ce stade, rien ne permet de dire que le vaccin d'AstraZeneca est responsable des cas de thrombose.

Des mesures seront décidées ce jeudi

L'EMA avait annoncé lundi que son comité de sécurité "examinerait plus en détail les informations" sur le vaccin après que plusieurs pays, dont la France et l'Allemagne, ont suspendu son utilisation par précaution en raison de craintes liées à des caillots sanguins, sans lien avéré à ce stade.

En Belgique, six cas d'événements thromboemboliques et d'autres affections liées à des caillots sanguins survenus après une injection du vaccin d'AstraZeneca ont été jusqu'à présent signalés.

Le régulateur européen avait également indiqué convoquer une réunion extraordinaire jeudi pour décider de "toute mesure supplémentaire qui pourrait être nécessaire" , assurant toutefois que le vaccin développé par le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford restait sûr à utiliser.

Six cas signalés en Belgique

Dans l'après-midi, l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) a en outre mis à jour la situation en Belgique. Six cas d'événements thromboemboliques et d'autres affections liées à des caillots sanguins survenus après une injection du vaccin d'AstraZeneca ont été jusqu'à présent signalés dans notre pays. "Ces cas ont été signalés récemment, après que des inquiétudes ont été soulevées dans différents pays de l'Union européenne, bien qu'ils se soient produits avant la récente couverture médiatique", précise l'AFMPS.