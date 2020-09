L'Espagne réduit à son tour la quarantaine pour les cas contact

" Aux contacts étroits , il est recommandé une surveillance et une quarantaine durant les 10 jours postérieurs au dernier contact avec un cas confirmé" de Covid-19, a annoncé ce mardi le ministère espagnol de la Santé dans un communiqué. Rien ne change pour les cas confirmés qui doivent s'isoler entre 10 et 14 jours, selon qu'ils soient asymptomatiques ou bénins, et selon les régions, compétentes en matière de santé.

Il s'agit d'un nouvel accord national entre l'État et les régions qui intervient sur fond de difficultés à faire respecter les isolements et alors que d'autres pays européens, dont la France, ont eux aussi abaissé la durée de la quarantaine. L'Autriche et la Slovénie ont également abaissé cette période à 10 jours, durée également en vigueur en Suisse, au Royaume-Uni et en Irlande. D'autres pays européens, comme le Portugal et la Croatie, envisagent aussi de la réduire. En Belgique, un raccourcissement de la quarantaine est également à l'étude, une réponse claire devrait sortir à l'issue du Conseil national de sécurité ce mercredi.